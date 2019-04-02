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Помпео обсудил с Румынией и Испанией агрессию России в Черном море

Помпео обсудил с Румынией и Испанией агрессию России в Черном море

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео провел встречи с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем в Вашингтоне, в рамках которых они обсудили российскую агрессию в Черном море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заместителя спикера Госдепа Роберта Палладино в Twitter.

Такое заявление сделал заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино в Twitter.

"Они обсудили наше тесное сотрудничество в области безопасности с Румынией, верным союзником по НАТО, выполняющим свои обязательства по оборонным расходам, а также проблемы, стоящие перед НАТО на восточной границе", — сказал Палладино, сообщая детали встречи с Мелешкану.

Он также добавил, что они обсудили роль Румынии в стабильности черноморском регионе, где наблюдается российская агрессия.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео и высокий представитель ЕС Могерини обсудили ситуацию в Украине, возможность введения новых санкций против РФ за ее действия в районе Керченского пролива.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Румыния, Испания, агрессия
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