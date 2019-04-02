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ЦИК обработала почти 98% протоколов, разрыв между лидерами гонки - более 2,6 млн голосов

ЦИК обработала почти 98% протоколов, разрыв между лидерами гонки - более 2,6 млн голосов

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 7:40 обработала 97,75% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта, сообщает УНН.

97,75% обработанных протоколов являются результатами голосования 18 445 436 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

  • Владимир Зеленский — 30.26% (5582943 избирателей);
  • Петр Порошенко — 15.92% (2937239 избирателей);
  • Юлия Тимошенко — 13.38% (2469275 избирателей).

Разрыв между лидерами гонки Владимиром Зеленским и Петром Порошенко сейчас составляет более 2,6 млн голосов избирателей, а именно — 2 645 704 голосов.

Стоит добавить, что накануне страны G7 приветствовали выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов в Украине, назвав их “конкурентными и мирными”.

Также, как отмечал УНН, ЦИК обработала более 97% протоколов.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина
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