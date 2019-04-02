ЦИК посчитала все зарубежные бюллетени

КИЕВ. 2 апреля. УНН. По состоянию на 9:25 2 апреля обработано 100% протоколов по заграничному округу, состоящему из 101 участка. Также указывается, что всего в голосовании за рубежом приняли участие более 55 тыс. украинцев, передает УНН со ссылкой на даные ЦВК.

По окончательным результатам первого тура выборов 2019 года на зарубежных участках победил действующий президент Украины Петр Порошенко результатам 38,93% за него проголосовали 21 424.



Владимир Зеленский занимает второе место с 14 318 голосами и 26,01% соответственно.



Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 00:49 обработала 97,03% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта.