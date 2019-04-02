Регистрация | Вход |
USD: 27,19 -0,0182  EUR: 30,55 -0,0177 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 02 апреля 2019 11:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В прошлом году в Украине от торговли людьми пострадало более 200 человек
В прошлом году в Украине от торговли людьми пострадало более 200 человек
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
65325
Версия для печати

Климкин дал прогноз относительно курса внешней политики при новоизбранном президенте

Климкин дал прогноз относительно курса внешней политики при новоизбранном президенте

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Внешняя политика Украины и её курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию не изменится. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью телеканалу CNBC, передает УНН.

"Это, в первую очередь, были демократические выборы. Настоящая кампания, настоящая борьба, не было предполагаемого результата. И у нас есть отчет о свободных и честных выборах. Мы подтверждаем этот отчет, и это важно для меня не только как для министра иностранных дел, но и как гражданина Украины. Давайте посмотрим, как сыграет результат во втором туре", - заявил глава МИД.

Журналист задал вопрос Министру о благополучии Украины в будущем, а также отметил, что на Западе не имеют представления о том, какие идеи имеются у кандидата Зеленского в отношении политики международных отношений, как он собирается иметь дело с Россией и как он будет вести себя с западными союзниками.

"Послушайте, я почти уверен, что не будет полного разворота назад (в контексте международной политики – ред.), поворота направо или налево во внешней политике. Украинское общество просто не позволит никому уйти от основного направления украинской внешнеполитической ориентации. И речь идет о пути к ЕС и НАТО", - сказал министр.

На вопрос журналиста о том, не поменяет ли Украина свои отношения с Российской Федерацией, Климкин ответил отрицательно, подчеркнув, что нынешний менталитет украинских граждан и их отношение к РФ, а так же курс на ЕС и НАТО – "это навсегда".

"Если вы спросите у людей на улицах, это навсегда. Речь идет о нашем менталитете, о нашей истории, о нас - украинцах. Украина продолжит движение к трансатлантическому сообществу в направлении НАТО, ЕС. Могут быть некоторые различия, временные рамки, но с точки зрения стратегии это решено на 100%", - заявил он.

Как передавал УНН, ранее Климкин сообщил, что в 2014 году на избирательных участках проголосовали почти 73 тыс. украинцев, в первом туре этого года - чуть более 53 тысяч.

Источник: УНН
Теги: выборы, голосование, Павел Климкин, Президент, политика

В тексте упоминаются

Климкин Павел
Климкин Павел
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.