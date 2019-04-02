Климкин дал прогноз относительно курса внешней политики при новоизбранном президенте

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Внешняя политика Украины и её курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию не изменится. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью телеканалу CNBC, передает УНН.

"Это, в первую очередь, были демократические выборы. Настоящая кампания, настоящая борьба, не было предполагаемого результата. И у нас есть отчет о свободных и честных выборах. Мы подтверждаем этот отчет, и это важно для меня не только как для министра иностранных дел, но и как гражданина Украины. Давайте посмотрим, как сыграет результат во втором туре", - заявил глава МИД.

Журналист задал вопрос Министру о благополучии Украины в будущем, а также отметил, что на Западе не имеют представления о том, какие идеи имеются у кандидата Зеленского в отношении политики международных отношений, как он собирается иметь дело с Россией и как он будет вести себя с западными союзниками.

"Послушайте, я почти уверен, что не будет полного разворота назад (в контексте международной политики – ред.), поворота направо или налево во внешней политике. Украинское общество просто не позволит никому уйти от основного направления украинской внешнеполитической ориентации. И речь идет о пути к ЕС и НАТО", - сказал министр.

На вопрос журналиста о том, не поменяет ли Украина свои отношения с Российской Федерацией, Климкин ответил отрицательно, подчеркнув, что нынешний менталитет украинских граждан и их отношение к РФ, а так же курс на ЕС и НАТО – "это навсегда".

"Если вы спросите у людей на улицах, это навсегда. Речь идет о нашем менталитете, о нашей истории, о нас - украинцах. Украина продолжит движение к трансатлантическому сообществу в направлении НАТО, ЕС. Могут быть некоторые различия, временные рамки, но с точки зрения стратегии это решено на 100%", - заявил он.

Как передавал УНН, ранее Климкин сообщил, что в 2014 году на избирательных участках проголосовали почти 73 тыс. украинцев, в первом туре этого года - чуть более 53 тысяч.