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Сотни общин приняли решение присоединиться к ПЦУ - Епифаний

Сотни общин приняли решение присоединиться к ПЦУ - Епифаний

Епифаний

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Уже сотни общин по всей Украине приняли решение присоединиться к ПЦУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, передает УНН.

"Радуюсь, что каждый день наша большая семья - Православная Церковь Украины - растет и крепнет. Уже сотни общин по всей Украине приняли решение присоединиться к ПЦУ!", - написал он.

Епифаний призывает к церковному единству всех православных иерархов, духовенство, монашество и мирян Украины.

Напомним, по состоянию на 1 апреля к Православной церкви Украины перешло 505 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, Епифаний, ПЦУ
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