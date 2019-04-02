Сотни общин приняли решение присоединиться к ПЦУ - Епифаний

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Уже сотни общин по всей Украине приняли решение присоединиться к ПЦУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, передает УНН.

"Радуюсь, что каждый день наша большая семья - Православная Церковь Украины - растет и крепнет. Уже сотни общин по всей Украине приняли решение присоединиться к ПЦУ!", - написал он.

Епифаний призывает к церковному единству всех православных иерархов, духовенство, монашество и мирян Украины.

Напомним, по состоянию на 1 апреля к Православной церкви Украины перешло 505 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП.



