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ЦИК приняла бумажные протоколы от округов из четырех областей

ЦИК приняла бумажные протоколы от округов из четырех областей

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия приняла бумажные протоколы с отдельных территориальных избирательных округов Луганской, Донецкой, Харьковской и Полтавской областей по результатам голосования на выборах президента Украины. Об этом объявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент УНН.

"К нам прибыли члены комиссий территориально-избирательного округа номер 105 - это Луганская область, город Счастье, территориально-избирательный округ номер 45, Донецкая область, ПГТ Очеретино, также окружная избирательная комиссия ТИО номер 180 Золочев, Харьковская область, и территориально-избирательный округ номер 149 - это Полтавская область", - сказала Слипачук.

Как сообщал УНН, по состоянию на 10:20 Центральная избирательная комиссия обработала 98,03% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта.

Как сообщал УНН, ЦИК приняла первый протокол ОИК с мокрой печатью.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, протокол
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