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У арестованного крымского татарина родилась дочь

У арестованного крымского татарина родилась дочь

КИЕВ. 2 апреля. УНН. У арестованного активиста Иззета Абдуллаева родилась дочь. Об этом сообщила крымскотатарская активистка Лутфие Зудиева, передает УНН.

"Стало известно, что у задержанного и арестованного в ходе массовых обысков 27 марта 2019 года крымского татарина Иззета Абдуллаева сегодня родилась дочь", - написала Зудиева.

Напомним, 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики устроили обыски в домах крымскотатарских активистов и задержали более 20 человек, включая тех, кто пришел поддержать крымских татар, в чьих домах устроили обыски. Тех, что снимали обыски, арестовали на 5 суток и оштрафовали. До 15 мая же арестовали задержанных по подозрению в якобы причастности к запрещенной на территории России и в аннексированном ней Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

Ранее УНН сообщал, что Иззет Абдуллаев содержится в Ростовской области.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, крымские татары, задержание, СИЗО, аресты
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