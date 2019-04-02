FP: Зеленский-Голобородько не замечает России или не считает ее угрозой

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Кандидат в президенты Владимир Зеленский тесно переплетен в сознании украинцев с его альтер эго Василием Голобородько. Но, как считает автор статьи в американском журнале Foreign Policy, есть то, в чем Голобородько-Зеленский ошибается - он не говорит в сериале об угрозе со стороны России, сообщает УНН.

"После первого тура голосования, который прошел в эти выходные, на президентских выборах в Украине лидерами стали популярный актер Владимир Зеленский и действующий Президент Украины Петр Порошенко. Однако, следующим президентом Украины будет или Порошенко, или альтер эго Зеленского - Василий Голобородько.

Голобородько - неподкупный президент с телевидения, которого играет Зеленский в популярном сериале "Слуга народа" уже третий сезон подряд.

Простой школьный учитель, чья тирада против коррупции снимается студентом и распространяется вирусно, Голобородько катапультируется в президентское кресло. В реальной жизни Зеленский сводил свою кампанию к минимуму. Он позволил Голобородько сделать всю работу за него, а это может означать, что единственный способ назвать реальные взгляды политика - это серьезно отнестись к взглядам фальшивым.

Подобно Зеленскому, который никогда не проявлял большого интереса к правительству, пока не решил, что хотел бы им управлять, Голобородько мало знает о политике, экономике или международных делах", - пишет автор.

Далее в статье следует пересказ сериала "Слуга народа", особенно 3-го сезона. В третьем сезоне сумасшедшие украинские националисты (под лозунгом "Свобода, фамилия, страна") устраивают переворот.

К тому времени, когда вышел последний эпизод третьего сезона, страна распадается на около 30 частей. К счастью для Украины, Голобородько возвращается, переизбирается президентом, назначает новый кабинет реформаторов, и настолько успешный, что убеждает воссоединиться с нацией тех, кто откололся. Экономический "бум", возвращение прямых иностранных инвестиций, запускаются стартапы, мигранты возвращаются домой, а Украина даже начинает космическую программу. В результате страна находит резервы, чтобы рассчитаться с долгами.

"Шоу заканчивается прозрачным предвыборным сообщением, что призывает проголосовать за президента Зеленского", - сообщает автор статьи. Далее он пишет, что "слуга народа" в некоторых вещах все же ошибся. В частности, в отношении украиноязычных граждан, которые все поголовно не являются радикалами.

"Эти неточности могут быть прощены как гипербола кампании. Что нельзя простить, то это отсутствие в шоу России или президента России Владимира Путина. В альтернативной вселенной сериала, Крым и Донбасс не оккупированы. Там нет войны. Там нет смертей. Нет никаких упоминаний о попытках России подавлять независимость Украины с 1991 года. Эта интересное отсутствие говорит либо о том, что Зеленский, который является исполнительным продюсером шоу, не знает, как справиться с очень реальной экзистенциальной угрозой для Украины, или, что еще хуже, он не верит, что она существует. В лучшем случае, президент Зеленский был бы склонен к серьезным ошибкам в отношениях с Путиным, в худшем случае он может пойти на уступки, которые обесценят украинский суверенитет.

Отсутствие путинской России в сериале имеет еще одно значение. Невозможно понять войну Украины в восточном регионе Донбассе... без понимания о вторжении Путина и аннексии Крыма, о его поддержке сепаратистов на юго-востоке Украины, размещении там нескольких тысяч солдат, о его размещении десятков тысяч российских военных, танков и артиллерии вдоль границы с Украиной и о его блокаде украинских портов на Азовском море", - резюмирует автор.