В прошлом году Порошенко заплатил за коммуналку более 480 тыс. грн

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Действующий Президент Украины в течение прошлого года оплатил коммунальные услуги на общую сумму более 480 тыс. грн, еще 312 тыс. грн он отдал земельного налога. Об этом он сообщил в своей декларации за 2018, передает УНН.

Согласно декларации, Президент оплатил более 481 тыс. грн только по счетам за газ и электроэнергию. Также он уплатил земельный налог на сумму 312 тыс. грн.



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Кроме того, глава государства сообщил об уплате услуг по приобретению образования на общую сумму около 4,3 млн грн. Еще около 265 тыс. грн он заплатил за услуги проживания в общежитии.



Напомним, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" с 1 мая 2019 повышает тарифы на отопление и горячую воду.



В последние месяцы долги за жилищно-коммунальные услуги увеличились в 2 раза и составляют сейчас 56 млрд грн.