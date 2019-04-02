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В прошлом году Порошенко заплатил за коммуналку более 480 тыс. грн

В прошлом году Порошенко заплатил за коммуналку более 480 тыс. грн

Петр Порошенко

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Действующий Президент Украины в течение прошлого года оплатил коммунальные услуги на общую сумму более 480 тыс. грн, еще 312 тыс. грн он отдал земельного налога. Об этом он сообщил в своей декларации за 2018, передает УНН.

Согласно декларации, Президент оплатил более 481 тыс. грн только по счетам за газ и электроэнергию. Также он уплатил земельный налог на сумму 312 тыс. грн.

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Кроме того, глава государства сообщил об уплате услуг по приобретению образования на общую сумму около 4,3 млн грн. Еще около 265 тыс. грн он заплатил за услуги проживания в общежитии.

Напомним, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" с 1 мая 2019 повышает тарифы на отопление и горячую воду.

В последние месяцы долги за жилищно-коммунальные услуги увеличились в 2 раза и составляют сейчас 56 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: декларация, деньги, коммунальные услуги, Петр Порошенко

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
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