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Военнопленный моряк Сорока пошел на поправку - адвокат

Военнопленный моряк Сорока пошел на поправку - адвокат

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Украинский военнопленный моряк Василий Сорока, который был прооперирован в России 18 марта, пошел на поправку. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Главная новость на сегодня - Василий идёт на поправку. Отёк руки наконец-то спал. Раны зажили, после следственных действий должны были снять швы. Но ещё длительное время придётся ходить с гипсом. Поэтому о восстановлении функций пока говорить преждевременно, но очень на это надеемся", - написал Бадамшин.

Также адвокат сообщил о том, что 1 апреля состоялись следственные действия с военнопленным моряком.

"По ходу следственного действия нами заявлены соответствующие ходатайства и заявления", - сообщил адвокат.

Бадамшин добавил, что Сорока наконец получил письма от родных, которые пропустила цензура Лефортово.

Напомним, раненого военнопленного украинского моряка прооперировали.

Ранее его адвокат сообщал, что на восстановление функций руки Василия Сороки, понадобится около года.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, потом их переместили в российские СИЗО в Москве.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, моряки, СИЗО, военнопленные
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