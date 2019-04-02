Более 2,5 тысячи сообщений зарегистрировано о нарушении избирательного законодательства

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В полицию с 31 марта по 2 апреля поступило 2690 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. По данным фактам начато 71 уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Больше всего нарушений зарегистрировано в Днепропетровской области - 356, в Киеве - 317, Донецкой области - 264, Одесской - 222, Харьковской - 218, Полтавской - 124, Киевской - 116.

Указанные факты в основном связаны с незаконной агитацией - 152, фотографированием бюллетеней - 149, подкупом избирателя - 61, повреждением бюллетеня - 39, ложные сообщения о заминировании - 18, попыткой вынесения бюллетеня из участка - 13. Составлено 50 административных протоколов.

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"По состоянию на 07:00, 2 апреля, из общего количества участковых избирательных комиссий, которые работали во время проведения выборов президента Украины бюллетени в окружные избирательные комиссии вывезено с 29 840. На участковых комиссиях привлечено 39,9 тыс. полицейских, на окружных избирательных комиссиях - 518 полицейских", - добавили в пресс-службе.

В случае поступления сообщений о обнаружении подозрительных предметов предусмотрено дежурство 147 взрывотехнических групп НПУ и ГСЧС.

Напомним, первый тур президентских выборов прошел демократично, о нарушениях избирательного законодательства поступило 2662 обращения.