Киберполиция уличила мужчину в хищении 2,2 млн гривен благотворительных средств
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Киберполиция задержала мужчину, который различными способами занимался хищинием денег, которые поступали на благотворительность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киберполиции.
"Им оказался 30-летний житель Кировоградской области. Злоумышленник находил жертв в социальных сетях или телевизионных сюжетах. Как правило, это были сюжеты о сборе денег на лечение детей и других тяжелобольных. Сейчас задокументировано около 40 случаев его преступной деятельности", - говорится в сообщении.
В частности, правоохранители рассказали, что сотрудники Приднепровского управления Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Кировоградщины установили, что подозреваемый использовал различные способы похищения денег.
"Так, по одной из схем он блокировал работу сим-карт потерпевших. Заменив номер - человек получал доступ к мобильному банкингу и снимал деньги со счета", - рассказали в киберполиции.
"Если сим-карта не была подвязанной к одной платежной карточки, мошенник входил к аккаунту потерпевшего в социальной сети "Facebook". Используя раздел "забыли пароль", он менял установленный пользователем пароль. В дальнейшем - продолжал переписку с гражданами, которые хотели пожертвовать деньги, отмечая подконтрольные реквизиты для пересылки средств", - пояснили правоохранители.
Все финансовые манипуляции подозреваемый записывал на отдельном листе бумаги.
"Так, согласно имеющимся записям, только у одной из семей он похитил 50 тысяч гривен, предназначенных на лечение", - сказали в киберполиции.
Представители киберполиции провели обыск по месту жительства фигуранта. У него дома были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карточки, большое количество сим-карт и блокнот с записями.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Мужчине уже объявлено о подозрении. Ему грозит до 8 лет заключения.
Как сообщал УНН, киберполиции разоблачила преступную группу, которая занималась мошенничеством и обманула украинский на 10 млн грн под предлогом продажи автомобилей.