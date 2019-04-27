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Три человека погибли при обстреле во время рейда на Шри-Ланке

Три человека погибли при обстреле во время рейда на Шри-Ланке

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Два военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека пострадали при обстреле 26 апреля неизвестными сотрудников полиции и солдат национальной армии Шри-Ланки во время рейдов по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников. О этом в субботу сообщил портал Newsfirst со ссылкой на представителя военных, передает УНН.

Перестрелка произошла в городе Калмунай на востоке страны. Позже в городе произошло три взрыва. Информация о погибших и пострадавших при взрывах пока не поступала.

Как сообщила в пятницу пресс-служба президента страны Майтрипалы Сирис, полиция Шри-Ланки начала в пятницу масштабную операцию по поиску террористов, причастных к организации серии взрывов в минувшее воскресенье. Глава государства распорядился провести обзор всех жилых зданий на Цейлоне. Представитель полиции, передает Newsfirst, в субботу информировал, что за минувшие сутки в ходе антитеррористических операций удалось задержать 20 человек.

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Напомним, по информации ланкийских местных изданий, в ходе операции, которую проводили силы правопорядка в городе Саммантураи, что на востоке Шри-Ланки, террористы устроили несколько взрывов, чтобы избежать ареста.

Источник: УНН
Теги: террористы, теракт, Шри-Ланка
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