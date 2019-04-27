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ОБСЕ: под Луганском находится более полусотни танков

ОБСЕ: под Луганском находится более полусотни танков

КИЕВ. 27 апреля. УНН. На оккупированных Россией территориях Луганской области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выявила более 50 танков, а также тяжелую бронированную технику, "Грады" и прочее зенитно-ракетное вооружение за пределами выделенных мест хранения вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 25 апреля 2019 года.

“18 апреля на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения выявлено: 13 танков на полигоне близ н. п. Шимшиновка (27 км на юго-запад от Луганска), 23 танка на полигоне у н.п. Круглик (65 км на юго-запад от Луганска), 21 танк, 15 единиц буксировочной артиллерии или минометов (неустановленного типа) и 6 самоходных гаубиц (неустановленного типа) на полигоне близ н. п. Мирное (28 км юго-западнее Луганска)”, — сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

В частности, 25 апреля члены патруля Миссии 6 зенитных ракетных комплексов (9К35 “Стрела-10”), 7 танков (Т-72), 7 самоходных гаубиц (2С1 “Гвоздика”, 122 мм), 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 “Град”, 122 мм) и 10 буксировочных гаубиц (2А65 “Мста-Б”, 152 мм — 5 ед., Д-30 “Лягушка”, 122 мм — 5 ед.) на территории бывшего международного аэропорта “Луганск”, ориентировочно в 10 км к югу от Луганска.

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Эта техника размещалась за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Напомним, на территорию ОРДО утром 26 апреля, через неконтролируемый правительством Украины участок границы с РФ заехали два “КамАЗа” и одна “Газель” МЧС РФ с включенными синими аварийными огнями.

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Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, Луганск и Луганская область, ОРЛО
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