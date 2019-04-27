При перестрелке на Шри-Ланке погибли 15 человек, из них шестеро детей

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Тела по меньшей мере 15 человек, в том числе шести детей, найденные в одном из домов на востоке Шри-Ланки, где ранее произошла перестрелка. Об этом сообщил в субботу агентство Reuters со ссылкой на представителя ВС страны, передает УНН.

По данным издания, перестрелка между военными и членами вероятно, террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) состоялась в пятницу вечером в городе Сейнтамаруту в районе Ампара южнее Коломбо.

В свою очередь, информационный портал Newsfirst сообщает, что в указанном доме произошло несколько взрывов.

Внутри здания полиция обнаружила тела трех, вероятно, смертников, трех женщин, а также шести детей. Во дворе дома полицейские также нашли тела трех мужчин, которые, по предварительным данным, произвели самоподрыв. Сотрудники правопорядка в ходе спецоперации по ликвидации боевиков не пострадали.

Ранее портал сообщал, что двое военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека пострадали при обстреле в городе Калмунай в пятницу неизвестными сотрудников полиции и солдат национальной армии Шри-Ланки во время рейдов по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников.

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Напомним, 24 апреля в Шри-Ланке произошло три контролируемых взрыва.

Восемь взрывов, по три из которых - в церквях и фешенебельных отелях, состоялись в католическую Пасху, 21 апреля, в Шри-Ланке, некоторые из них, по словам чиновников, были атаками террористов-смертников, рассчитанными на то, чтобы было максимальное количество жертв среди верующих, которые посещали пасхальные богослужения. Погибли по меньшей мере 259 человек.

Как сообщал УНН, "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке.

Напомним, в Шри-Ланке арестовали 70 подозреваемых в терактах.