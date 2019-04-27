ООС: боевики совершили 23 обстрела позиций украинских военных, есть раненые

КИЕВ. 27 апреля. УНН. 26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них девять раз - с применением запрещенных Минскими оглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

трижды из минометов калибров 120 и 82 мм, - вблизи города Авдеевка;

четыре раза из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Павлополь;

дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Пески;

дважды из противотанковых ракетных комплексов - в районе населенных пунктов Опытное и Марьинка;

из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Опытное;

четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Марьинка и Чермалык;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Гнутово;

из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Широкино.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник пять раз обстрелял позиции наших подразделений:

из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Луганское;

из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Крымское;

из минометов калибра 82 мм - в районе города Светлоградск;

из вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Крымское;

из стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Станица Луганская.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 26 апреля двое боевиков были уничтожены, четверо - ранены. Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили грузовик боевиков.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из стрелкового оружия населенный пункт Чермалык, за что получил ранения местный житель.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно тактического группировки "Восток":

у населенного пункта Новоселовка Вторая- с станковых противотанковых гранатометов;

вблизи населенного пункта Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.