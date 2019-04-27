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В очередях на КПВВ на Донбассе собрались более 100 автомобилей

В очередях на КПВВ на Донбассе собрались более 100 автомобилей

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/30; "Марьинка" - 0/30; "Новотроицкое" - 0/30; "Гнутово" - 10/20. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГНСУ.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Отметим, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток характеризовался определенным увеличением по сравнению с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 54000 человек и 7,2 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 13460 человек и 1740 транспортных средств;

"Марьинка" - 12605 человек и 2240 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9880 человек и 1880 транспортных средств;

"Гнутово" - 5575 человек и 1335 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 12410 человек.

Напомним, за прошедшую неделю отказано в пропуске через линию соприкосновения 168 лицам в связи с отсутствием или неисправностью необходимых документов.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, транспорт, КПВВ
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