Взрыв на шахте в ОРЛО: спасатели с РФ извлечены тела 13 погибших

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Российские спасатели вытащили из аварийной шахты "Схид-карбон" на оккупированной территории Луганской области тела 13 погибших. Поиск четырех пропавших без вести горняков продолжается до сих пор. Об этом сообщает российское издание ТАСС, передает УНН.

Из-за взрыва метана, который привел к обрушению породы на шахте "Схид-карбон" в Лутугинском районе оккупированной Россией части Донбасса по предварительным данным, пропали без вести 17 человек.

Ранее сообщалось, что из-под завалов извлечены тела шести горняков.

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Как сообщал УНН, из-за нежелания "ЛНР" обращаться к украинским спасателей, прошли сутки, пока шахтеров начали доставать из-под завалов спасатели с РФ.

В частности, 25 апреля, СМИ РФ сообщили, что на территории так называемой "ЛНР" взорвалась шахта.

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Добавим, что МинТОТ проведет совещание по взрыву на шахте в Луганской области.