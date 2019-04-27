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В Украине высокий риск возникновения аллергии

В Украине высокий риск возникновения аллергии

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Со следующей недели аллергенную обстановку в Украине разнообразит пыльца граба. Она имеет перекрестную аллергенность с пыльцой березы, уровни которой будут спадать, оставаясь, однако умеренными и высокими. Поэтому общий риск возникновения аллергии оценивается в Украине пока как высокий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергенной сети.

Ведь, кроме березы и граба, в воздухе, особенно - в южной, восточной Украине и в Крыму, - постепенно появляется пыльца злаков.

Еще одним источником аллергенов последних дней апреля уже стал одуванчик. Его пыльца также может вызвать симптомы поллиноза, имея перекрестную аллергенность с пыльцой амброзии и полыни, которые цветут летом и осенью. Поэтому чувствительные к пыльце амброзии или полыни люди часто недооценивают опасность от одуванчика.

А вот крупные душистые цветы тюльпанов и нарциссов или деревьев семейства розовых (вишня, черешня, яблоня, абрикос), которые вы видите вокруг, неаллергенные. Кроме того, эти растения приспособлены к опылению насекомыми, поэтому их пыльца мало летает в воздухе.

Неаллергенный и тополиный пух, который скоро начнет распространяться воздухом городов.

А из невидимых глазу аллергенов, которые не названы выше, в умеренных и низких концентрациях в воздухе продолжает распространяться пыльца ясеня и в низких концентрациях - пыльца дуба. Пыльцевые зерна других деревьев, цветущих сейчас, в частности, клена и ивы, а также травянистых растений семейства Гречковых - неаллергенные.

Как сообщал УНН, склонных к аллергии украинцев призвали не есть яблоки и ограничить прогулки.

Источник: УНН
Теги: Украина, здоровье, аллергия
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