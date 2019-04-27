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Спасатели предупредили о лавинной опасности

Спасатели предупредили о лавинной опасности

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В связи с потеплением и ожидаемыми дождями, 27 - 29 апреля во высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС. 

"По данным Укргидрометцентра, в связи с потеплением и ожидаемыми дождями, 27 - 29 апреля во высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили в ГСЧС

Как сообщал УНН, украинцев предупредили о грозах и шквалах.

Кроме того, украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности.

Напомним, в Украине 29-30 апреля и 1-2 мая будет преобладать дождливая погода, дневная температура снизится до 10-16 °, на юге страны и Закарпатье до 15-20 °.

Источник: УНН
Теги: погода, Карпаты, лавины, ГСЧС
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