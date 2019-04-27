Пожар в храме в Днепропетровской области ликвидировали

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня, в 9:00, в Каменском пожарные ликвидировали пожар на территории храма. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"Горела крыша одноэтажного здания и перекрытия на площади 200 м². Уже в 7:07 пожар удалось локализовать, а в 9:00 полностью ликвидировать", - сообщили в ГСЧС.



По информации пожарных, погибших и пострадавших нет.



Сейчас причина и обстоятельства пожара устанавливаются правоохранительными органами.



Напомним, ранее УНН сообщал, что на территории храма УПЦ в Каменском произошел пожар.