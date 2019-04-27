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Пограничники уточнили количество автомобилей в пробках на КПВВ

Пограничники уточнили количество автомобилей в пробках на КПВВ

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось 620 автомобилей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/100; "Марьинка" - 0/220; "Новотроицкое" - 100/130; "Гнутово" - 20/20 ", - сообщили УНН.

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Как сообщал УНН, в очередях на КПВВ на Донбассе собрались более 100 автомобилей .

Источник: УНН
Теги: Донбасс, пограничники, КПВВ
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