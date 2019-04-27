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На Пасху в Украине будут дежурить 7 тысяч спасателей

На Пасху в Украине будут дежурить 7 тысяч спасателей

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС Украины будут находиться на дежурстве в Пасху. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины.

"На период празднования Пасхи, начиная с 9:00 27 апреля по 9:00 2 мая, подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы. Непосредственно в Пасхальную ночь спасатели будут дежурить в храмах и церквях по всей территории Украины", - отметили в пресс-службе ГСЧС.  

Усиленная готовность сил и средств Службы к реагированию на чрезвычайные ситуации объясняется тем, что празднование Пасхи связано с массовым использованием открытого огня, в частности свечей и лампадок, во время богослужений.

"В этот период будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. В случае необходимости силы будут увеличены", - добавили спасители. 

Кроме того, организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию Пасхальных праздников, и на случай совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных событий.

Также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно 9 воздушных судов.

Между тем, в Украине сообщили о чрезвычайной пожарной опасности.

Добавим, что в Украину привезут Благодатный огонь из Иерусалима.

Источник: УНН
Теги: Украина, Пасха, ГСЧС
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