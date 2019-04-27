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Преступникам, которые несанкционированно добывали песок, грозит до трех лет тюрьмы

Преступникам, которые несанкционированно добывали песок, грозит до трех лет тюрьмы

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной добычи песка в Красноградском районе, преступникам грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"В одном из поселков Красноградского района было обнаружено с незаконным промыслом экскаватор и 2 грузовых автомобиля Scania и Renault, на которых осуществлялось вывоз полезных ископаемых. Сообщение о данном факте поступило в дежурную службу Красноградского отдела полиции около 10:00. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции ", - отметили в полиции.

Сейчас следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины "нарушение правил охраны или использования недр". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Орудия совершения преступления и авто изъято, следователем направлено ходатайство в суд о его аресте. Следственные действия продолжаются.

Добавим, что 25 апреля, 8-летнего мальчика насмерть засыпало песком на в Равенской области

Источник: УНН
Теги: полиция, кражи, Харьков и Харьковская область
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