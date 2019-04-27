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В полицию сообщили о взрывчатке в харьковском аэропорту

В полицию сообщили о взрывчатке в харьковском аэропорту

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Полицейские Харькова проверяют сообщение о заминировании аэропорта в Харькове. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы Слободского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

Информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту поступила в полицию 27 апреля около 09:00.

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Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Как сообщал УНН, в Харькове сообщили о заминировании учебного заведения.

Источник: УНН
Теги: минирование, полиция, Минирование аэропорта, Харьков и Харьковская область
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