Обвал на шахте в ОРДЛО: найдено тело 14-го горняка

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Как только стало известно, что на шахте "Восток-карбон", где продолжают спасательные работы, найдено мертвым еще одного горняка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, передает УНН.

"По состоянию на утро поднято с шахты на поверхность тела 13 горняков. Только что мне сообщили, что обнаружили тело 14-го горняка, но еще не подняли. Спасательные работы продолжаются", - отметил Павел Лисянский.



Под завалами находятся еще трое шахтеров.



Напомним, что позавчера, из-за взрыва метана, который привел к обрушению породы на шахте "Восток-карбон" в Лутугинском районе оккупированной Россией части Донбасса по предварительным данным, пропали без вести 17 человек.



Добавим, что по состоянию на утро 27 апреля было известно о 13 погибших.