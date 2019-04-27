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Израильская учительница арестована за вандализм в Риме

Израильская учительница арестована за вандализм в Риме

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Туристка из Израиля, 39 лет, была арестована в Италии за вандализм: римские карабинеры поймали ее с поличным, когда женщина выцарапывала камнем инициалы имен своих мужа и детей на колонне Колизея. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Israelinfo. 

Сайт "Исраэль Хайом", сумевший в праздничный день получить комментарий МИД Израиля, сообщает, что арестованная туристка работает в Израиле учительницей. МИД подтвердил информацию и заявил, что "занимается" этим случаем.

Согласно публикациям, женщина предстанет перед судом: власти Италии намерены предъявить ей обвинение в порче исторического памятника и объекта мирового культурного наследия при отягчающих обстоятельствах. Ежегодно Рим посещают миллионы туристов, и попытки увековечивания своих имен на древних камнях случаются регулярно. Власти "вечного города" бескомпромиссно борются с этим вандализмом.

Как сообщал УНН, неизвестные "расстреляли" памятник Петру Сагайдачному в Черкасской области

Источник: УНН
Теги: Рим, Израиль, аресты, вандализм
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