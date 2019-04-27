В Авдеевке задержали серийного "минера"

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Первую неудачную шутку о минировании школы и открытое уголовное производство не остановили ранее судимого жителя Авдеевки. Вчера человек "минировал" отделение полиции. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.

20 апреля неизвестный сообщил в Авдеевское отделение полиции, что общеобразовательная школа № 7 заминирована. Уже через полчаса полицейские выяснили: опасности нет, а "заявитель" был установлен. Им оказался 31-летний ранее судимый местный житель.

В отношении правонарушителя было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" Уголовного кодекса Украины.

Вчера, 26 апреля, злоумышленник вновь позвонил на линию 102 и сообщил о минировании здания полиции. В результате обследования территории информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Материалы по данному факту будут присоединении к уже открытому уголовному производству.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.



Как сообщал УНН, в полицию сообщили о взрывчатке в харьковском аэропорту .