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Путин назвал первую тему переговоров с Зеленским

Путин назвал первую тему переговоров с Зеленским

Владимир Путин

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что первой темой во время его возможных переговоров с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, за которого проголосовало большинство населения страны, будет достижение мира на Донбассе, передает УНН со ссылкой на ТАСС. 

"Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить - как закончить конфликт на юго-востоке Украины", - сказал Путин. 

Президент РФ считает, что жители Украины ждут от будущего президента страны наступления мира на Донбассе. 

Как сообщал УНН, Путин хочет выдавать паспорта РФ по упрощенной процедуре всем гражданам Украины

Напомним, 24 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Владимир Путин, переговоры, политика, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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