Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 27 апреля 2019 13:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине зафиксировано более 15 тыс. случаев доведения до самоубийства
За пять лет в Украине зафиксировано более 15 тыс. случаев доведения до самоубийства
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
2730
Версия для печати

ООС: за пол дня боевики трижды обстреливали позиции Объединенных сил

ООС: за пол дня боевики трижды обстреливали позиции Объединенных сил

КИЕВ. 27 апреля. УНН. С начала сегодняшних суток, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска трижды открывали огонь на Донецком направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Максим, передает УНН.

"После 2-х ночи противник со стороны оккупированного населенного пункта Саханка почти полчаса из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреливал защитников Широкино", - отметил представитель.

Далее, с 5:30 утра оккупанты использовали станковые противотанковые гранатометы во время обстрела опорных пунктов подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Новоселовка Вторая.

Ручные противотанковые гранатометы враг применил после 9.45 неподалеку Красногоровки.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения Вооруженных сил Украины надежно контролируют ситуацию", - подытожил Максим Праута.

Напомним, что за вчерашний день боевики совершили 23 обстрелы позиций украинских военных, есть раненые .

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.