ООС: за пол дня боевики трижды обстреливали позиции Объединенных сил

КИЕВ. 27 апреля. УНН. С начала сегодняшних суток, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска трижды открывали огонь на Донецком направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Максим, передает УНН.

"После 2-х ночи противник со стороны оккупированного населенного пункта Саханка почти полчаса из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреливал защитников Широкино", - отметил представитель.



Далее, с 5:30 утра оккупанты использовали станковые противотанковые гранатометы во время обстрела опорных пунктов подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Новоселовка Вторая.



Ручные противотанковые гранатометы враг применил после 9.45 неподалеку Красногоровки.



"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения Вооруженных сил Украины надежно контролируют ситуацию", - подытожил Максим Праута.



Напомним, что за вчерашний день боевики совершили 23 обстрелы позиций украинских военных, есть раненые .