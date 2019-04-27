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Минировании харьковского аэропорта оказалось фейковым

Минировании харьковского аэропорта оказалось фейковым

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Очередное сообщение о заминировании аэропорта в Харькове оказалось ложным. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"В ходе проверки специалисты взрывотехнического управления полиции осмотрели 20000 кв. метров помещений и 5000 прилегающей территории, эвакуировали 589 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту поступила в полицию сегодня около 09:00.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления полиции. В ходе тщательного обследования помещений и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - добавили правоохранители.

Сейчас решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, что вчера из-за "минирование" в Харькове эвакуировали более тысячи человек.

Источник: УНН
Теги: минирование, аэропорт, Харьков и Харьковская область
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