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Епифаний поздравил украинцев с пасхальными праздниками

Епифаний поздравил украинцев с пасхальными праздниками

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев со светлым Воскресением Христовым. Об этом сообщает пресс-служба Единой поместной украинской православной церкви, передает УНН.

"Наше приветствие, которым мы привыкли прославлять Воскресение Христово, также и призывом к каждому: если Христос воскрес, то и мы воскреснем, а если мы воскреснем, то должны позаботиться, чтобы мы воскресли для блаженной вечности, а не для осуждения за совершенное нами зло. Из весть о воскресении Спасителя также связаны два призыва, сосредоточены в первых словах, которые от Самого Господа Иисуса Христа услышали жены-мироносицы - "Радуйтесь!" (Мф. 28: 9) и "Не бойтесь!" ( Мф. 28: 10)", - говорится в поздравлении.

Как сообщал УНН, во время пасхального богослужения "Евангелия" прочитают на 8 языках .

Источник: УНН
Теги: Украина, Пасха, Епифаний, ПЦУ
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