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В Кропивницком разыскивают двух несовершеннолетних

В Кропивницком разыскивают двух несовершеннолетних

фотогалерея

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 апреля. УНН. Кропивницкий ОП ГУНП в Кировоградской области устанавливает местонахождение несовершеннолетней Меркуловой Анны Сергеевны 21.10.2003 г.р. и малолетней Колпаковой Карины Олеговны 09.11.2005 г.р.
Об этом сообщили УНН в отделе ювенальной превенции УПД ГУНП в Кировоградской области.

В ночь на 27.04.2019 девушки ушли из КЗ "Центр социально-психологической реабилитации детей", расположенного по ул. Короленко, 50, г. Кропивницкого и по настоящее время их местонахождение не известно.

Приметы: Меркуловой А.С .: на вид 16-18 лет, рост 164 см, худощавого телосложения, волосы русые длинные, глаза зеленые;
Колпаковой К.О .: на вид 13-14 лет, рост 150 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые длинные, глаза темно-карие;
Телефон связи: Кропивницкий дежурная часть 102; начальник отдела:
095-254-39-93, 097-770-09-90; инспекторы: 0663690030, 0999195947.

Как сообщал УНН, в Тернопольской области исчезло двое подростков .

Источник: УНН
Теги: полиция, подростки, пропавшие без вести, Кропивницкий и Кировоградщина
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