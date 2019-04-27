На Шри-Ланке задержали мужчину с большим количеством взрывчатки

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В городе Тринкомали военные Шри-Ланки задержали мужчину с 6,5 килограммами взрывчатки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter First News.

У мужчины также было найдено 215 детонаторов.



По информации Ada Derana власти Шри-Ланки продолжили комендантский час.



Комендантский час будет действовать с 22:00 27 апреля по 4:00 28 апреля, по местному времени.



Как сообщал УНН, при перестрелке на Шри-Ланке погибли 15 человек, из них шестеро детей.



Напомним, 24 апреля в Шри-Ланке произошло три контролируемых взрыва.

Восемь взрывов, по три из которых - в церквях и фешенебельных отелях, состоялись в католическую Пасху, 21 апреля, в Шри-Ланке, некоторые из них, по словам чиновников, были атаками террористов-смертников, рассчитанными на то, чтобы было максимальное количество жертв среди верующих, которые посещали пасхальные богослужения. Погибли по меньшей мере 259 человек.