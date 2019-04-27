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За сутки боевики 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе

За сутки боевики 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе

КИЕВ. 27 апреля. УНН. С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил: с станковых противотанковых гранатометов - около населенного пункта Новоселовка Вторая; из ручных противотанковых гранатометов - вблизи города Красногоровка; дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Широкино и Лебединский.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник со станковых противотанковых гранатометов обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Луганское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, что по состоянию на 12:00 боевики трижды обстреливали позиции Объединенных сил.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, ООС
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