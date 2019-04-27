Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 28 апреля 2019 01:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине зафиксировано более 15 тыс. случаев доведения до самоубийства
За пять лет в Украине зафиксировано более 15 тыс. случаев доведения до самоубийства
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
11805
Версия для печати

Выборы президента США: Байден опережает Трампа в первом опросе

Выборы президента США: Байден опережает Трампа в первом опросе

Джо Байден

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Бывший вице-президент США Джо Байден, который в четверг объявил о своем участии в выборах президента в 2020 году, опережает нынешнего президента США Дональда Трампа на 6%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опрос The Hill.

Стоит отметить, что 15% опрошенных еще не определились со своими политическими предпочтениями на предстоящих выборах президента США.

Социологическая погрешность опроса составляет 3,1%. В опросе участвовали тысяча человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джозеф Байден в сутки собрал 6300000 долларов на президентскую кампанию - WSJ

В опросе Трамп получил сильную поддержку среди старших избирателей (в возрасте после 50 лет). Байдена избрало большинство людей, которые находились в возрасте от 35 до 49 лет.

Как сообщал УНН, Байден объявил об участии в президентской гонке в США.

Источник: УНН
Теги: США, Президент, Дональд Трамп

В тексте упоминаются

Трамп Дональд
Трамп Дональд
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.