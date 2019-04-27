Выборы президента США: Байден опережает Трампа в первом опросе

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Бывший вице-президент США Джо Байден, который в четверг объявил о своем участии в выборах президента в 2020 году, опережает нынешнего президента США Дональда Трампа на 6%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опрос The Hill.

Стоит отметить, что 15% опрошенных еще не определились со своими политическими предпочтениями на предстоящих выборах президента США.



Социологическая погрешность опроса составляет 3,1%. В опросе участвовали тысяча человек.



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В опросе Трамп получил сильную поддержку среди старших избирателей (в возрасте после 50 лет). Байдена избрало большинство людей, которые находились в возрасте от 35 до 49 лет.



Как сообщал УНН, Байден объявил об участии в президентской гонке в США.