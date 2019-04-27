Филарет: накануне выборов процесс перехода парафий в ПЦУ замедлился

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Процесс перехода храмов в Православной церкви Украины значительно замедлился из-за выборов. Об этом заявил почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в интервью Радио "Свобода", передает УНН.

"Это действительно так. Потому что думали, что будет президентом человек, который не будет поддерживать этот процесс объединения украинского православия. Зеленский заявил, что он не будет вмешиваться в церковные дела. И это хорошо. Но если он не будет вмешиваться, народ сам выберет украинскую церковь ", - отметил священнослужитель.



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Филарет также отметил, что церковь готова придерживаться законов власти, кроме запрета веры.



"Церковь признавала законы советской власти и подчинялась этим законам, кроме того, когда это касалось веры. А когда требовали отказаться от Христа, тогда и священники, и епископы, и миряне шли в Сибирь и шли на расстрел", - отметил Филарет.



Напомним, что по последним данным в ПЦУ перешло 518 приходов.



Также, Филарет назвал причину непризнания зарубежными церквями ПЦУ.