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В РФ создал межведомственную комиссию из-за загрязнения в нефтепроводе "Дружба"

В РФ создал межведомственную комиссию из-за загрязнения в нефтепроводе "Дружба"

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министр энергетики РФ Александр Новак по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС. 

"В комиссию войдут руководители и заместители федеральных государственных органов, в том числе Минэнерго, Минпромторга, ФАС, Роснедр, Ростехнадзора, Росстандарта, а также ПАО "Транснефть",- отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, к расследованию загрязнения трубопровода "Дружба" при необходимости привлекут спецслужбы

Напомним, Лукашенко и Путин обсудили вопрос поставки некачественной нефти.

На прошлой неделе в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. 23 апреля Беларусь из-за поставки некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.

Источник: УНН
Теги: Россия, нефть, нефтепровод, загрязнение
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