В Мозамбике тропический циклон унес жизни пяти человек

КИЕВ. 27 апреля. УНН. По меньшей мере жизни пяти человек унес тропический циклон "Кеннет", обрушившийся на север Мозамбика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews

Порывы ветра, достигавшие 220 километров в час, валили деревья и срывали крыши жилых построек. Ряд районов в провинции Кабу-Делгаду остались без электричества. Есть опасения, что ливни могут спровоцировать наводнения и оползни. Спасатели пытаются добраться до отдаленных деревень и сел, жители которых буквально оказались отрезанными от внешнего мира.

Ранее "Кеннет" бушевал на Коморских островах, где непогода стала причиной гибели трех человек. Штормовой ветер вызвал масштабные отключения электричества в северной части острова Нгазиджа (Гранд-Комор), на котором расположена столица Морони. Государственные учреждения и школы во время прохождения циклона были закрыты. Ущерб от стихии еще предстоит оценить.



Как сообщал УНН, в Монреале и Оттаве объявили режим ЧП из-за наводнения.