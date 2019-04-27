ООН и ЕС призывают не допустить появления ядерных материалов на "черных рынках"

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Европейский союз и ООН выступили с инициативой по предотвращению актов ядерного терроризма, угроза которых вполне реальна. Их совместный проект призван укрепить законодательную базу и пограничный контроль, а также наладить каналы обмена информацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу ООН.

"Риск того, что террористы могут получить доступ к ядерным и радиоактивным материалам – серьезная угроза человечеству, международному миру и безопасности. К сожалению, мы знаем, что вероятность попадания таких материалов в руки террористов реальна", - заявил на церемонии открытия мероприятия Владимир Воронков, Глава Контртеррористического Управления Организации Объединенных Наций.

Авторы инициативы – ООН и ЕС - призвали все страны ратифицировать и в полной мере выполнять Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма. Она была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. На сегодняшний день Конвенцию ратифицировали 115 государств.

Совместный проект будет осуществляться в течение следующих трех лет. Европейский союз принял решение выделить на его финансирование 5 миллионов евро. В ООН неоднократно подчеркивали, что государства должны укрепить международное сотрудничество с тем, чтобы обеспечить сохранность ядерных и других радиоактивных материалов и не допустить их попадания на "черные рынки".



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