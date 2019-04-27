В Украине приостанавливают выдачу заграничных паспортов и ID-карт

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине с сегодняшнего дня до 2 мая приостановили выдачу заграничных паспортов и ID-карт. Об этом сообщает госпредприятие "Документ", передает УНН.

С 17:00 27.04.19 по 8:00 02.05.19 - все центры "Паспортный сервис" - на оформление и выдачу биометрических документов (загранпаспорт, ID-карта, Вид на временное и постоянное проживание) не будут работать по техническим причинам .

В частности, в этот период будут проведены регламентные работы по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы.

"Просим извинить за неудобства и учесть эту информацию при планировании оформлений биометрических документов и их получении при путешествиях за границу в эти даты", - добавили в пресс-службе.

Оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование - будет осуществляться в штатном режиме.



Как сообщал УНН, во время второго тура выборов выдали более 15 тыс. ID-карточек.