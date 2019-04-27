Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 28 апреля 2019 01:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине зафиксировано более 15 тыс. случаев доведения до самоубийства
За пять лет в Украине зафиксировано более 15 тыс. случаев доведения до самоубийства
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
16065
Версия для печати

В Украине приостанавливают выдачу заграничных паспортов и ID-карт

В Украине приостанавливают выдачу заграничных паспортов и ID-карт

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине с сегодняшнего дня до 2 мая приостановили выдачу заграничных паспортов и ID-карт. Об этом сообщает госпредприятие "Документ", передает УНН.

С 17:00 27.04.19 по 8:00 02.05.19 - все центры "Паспортный сервис" - на оформление и выдачу биометрических документов (загранпаспорт, ID-карта, Вид на временное и постоянное проживание) не будут работать по техническим причинам .

В частности, в этот период будут проведены регламентные работы по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы. 

"Просим извинить за неудобства и учесть эту информацию при планировании оформлений биометрических документов и их получении при путешествиях за границу в эти даты", - добавили в пресс-службе.

Оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование - будет осуществляться в штатном режиме.

Как сообщал УНН, во время второго тура выборов выдали более 15 тыс. ID-карточек.

Источник: УНН
Теги: Украина, документы, ID-карта
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.