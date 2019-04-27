Украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 27 по 30 апреля будут фиксироваться субкомфортные погодные условия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 27 по 30 апреля будут фиксироваться субкомфортные погодные условия. Во время субкомфортных погодных условий человек испытывает умеренную теплонагрузку, субъективное теплоощущения - очень тепло. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость. Терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как - "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, сниженижается иммуните", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, украинцам дали прогноз магнитных бурь на апрель.