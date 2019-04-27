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Китай отправляет в РФ двух панд

Китай отправляет в РФ двух панд

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Большие панды по прозвищу "Жуи" и "Диндин" 29 апреля отправятся с Чэндуского международного аэропорта "Шуанлю" в Россию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Таким образом, начнется рассчитанный на 15 лет проект по сотрудничеству между Китаем и Россией в области защиты и изучения больших панд.

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Напомним, что в марте из зоопарка Франции исчезла редкая красная панда.

Добавим, что осенью в Китае туристам запретили фотографироваться с пандами.

Источник: УНН
Теги: Россия, Китай, животные
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