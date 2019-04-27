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Суббота, 27 апреля 2019, 20:14 • Виталий Журак • 4125
Китай отправляет в РФ двух панд
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Большие панды по прозвищу "Жуи" и "Диндин" 29 апреля отправятся с Чэндуского международного аэропорта "Шуанлю" в Россию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Таким образом, начнется рассчитанный на 15 лет проект по сотрудничеству между Китаем и Россией в области защиты и изучения больших панд.
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Напомним, что в марте из зоопарка Франции исчезла редкая красная панда.
Добавим, что осенью в Китае туристам запретили фотографироваться с пандами.
Источник: УНН