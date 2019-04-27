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Ярмоленко провел первую тренировку с мячом после операции

Ярмоленко провел первую тренировку с мячом после операции

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Лидер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко приближается к возвращению в большой футбол, сообщает УНН.

Футболист с помощью собственной страницы в Instagram опубликовал видео на котором он начал тренировки с мячом.

"Рад наконец встретиться с тобой снова", - написал Ярмоленко, добавив к словам изображение футбольного мяча.

Отметим, что Ярмоленко получил травму ахилла прошлой осенью и был прооперирован.

Напомним, что наставник нынешнего клуба Украинский "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини рассчитывает на Ярмоленко уже в следующем сезоне.

Источник: УНН
Теги: футбол
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