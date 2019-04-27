В Украине запретили противовирусный крем

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Зовиракс". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Гослекслужбы.

"Согласно Конституции .... на основании письма ООО "ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина" относительно установления факта несоответствия требованиям методов контроля качества в регистрационное удостоверение № UA/8281/02/01 препарата по показателю Описание: ЗАПРЕЩАЮ реализацию, хранение и применение лекарственного средства Зовиракс ™, мазь глазная 3%; по 4,5 г в тубе, по 1 тубе в картонной коробке, серии 7G909 производства Джубилент ХоллистерСтиер Дженерал Партнершип, Канада ", - говорится в документе.



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Субъектам хозяйственной деятельности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие указанной серии лекарственного средства, принять меры по изъятию ее из обращения путем возврата поставщику (производителю) и / или последующей передачи на утилизацию или уничтожение, о чем уведомить территориальный орган Гослекслужбы. В случае уничтожения остатков препарата в двухнедельный срок направить в территориальный орган Гослекслужбы копию акта об уничтожении остатков лекарственного средства.

Контроль за выполнением данного распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории.



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Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.



Справка УНН: "Зовиракс" - это противовирусный препарат.