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Интерпол разыскивает 11-го ребенка задержанной в Грузии гражданки Украины

Интерпол разыскивает 11-го ребенка задержанной в Грузии гражданки Украины

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Грузинские правоохранители по линии Интерпола разыскивают 11-го ребенка гражданки Украины, которая сегодня была задержана по обвинению в торговле несовершеннолетними. Об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе, передает УНН со ссылкой на Грузия-Онлайн. 

Сегодня суд определил предварительное заключение украинке, обвиняемой в торговле людьми в Грузии

По данным МВД, Юлия Сусляк прибыла из Украины в Россию в сопровождении 11 детей, а в Грузию привезла 10 детей. МВД по каналам Интерпола пытается получить информацию об этом одном ребенке.

Следствие ведется по факту торговли двумя или более несовершенолетними (трефикинг), по подпункту "в" 3-й части статьи 143 пр. 2 УК Грузии. Преступление предусматривает лишение свободы сроком от 14 до 17 лет.

Как сообщал УНН, в МИД рассказали, что известно про задержанную в Грузии украинку.

Источник: УНН
Теги: Украина, Грузия, дети, розыск, Интерпол
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