"Безумное действо": Ельченко прокомментировал "паспортные планы" Путина

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко прокомментировал планы Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов для всех украинцев. Помимо прочего, он назвал действия Совбеза ООН “терпеливым ожиданием”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микорблог дипломата в Twitter.

“Безумное действо по Оруэллу продолжается. Очередное намерение засеять уже всю Украину российскими паспортами. Далее следует возрождение СССР? А Совет Безопасности ООН и дальше будет терпеливо ожидать, „призывая все стороны“?”, — написал в своем микроблоге Ельченко.

В частности, ранее, Евродепутат Ребекка Хармс призвала ЕС и ФРГ, которая сейчас возглавляет Совет Безопасности ООН, проявить инициативу в связи с планом Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов для всех украинцев.

Как сообщал УНН, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что хочет выдавать российские паспорта по упрощенной процедуре всем гражданам Украины. Кроме того, Путин допустил двойные пенсии для жителей Донбасса.

Напомним, 24 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.