Клуб Коноплянки отпраздновал победу в "Рурском дерби"

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В 31-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская команда на стадионе "Сингал Идуна Парк" принимала "Шальке", сообщает УНН.

Счет в противостоянии на 14 минуте открыл Марио Гетце, но до перерыва гости сумели не только отыграться, но и выйти вперед усилиями Калиджури (с пенальти) и С.Сане. Дела дортмундцев ухудшились после удалений на 60 и 65 минутах Ройса и Вольфа. “Кобальтовые” воспользовались этим — забили Калиджури и Эмболо. За “Боруссию” в конце отличился Витцель — 2:4.

Отметим, что Евгений Коноплянка не попал в заявку “Шальке”, ведь сейчас восстанавливается от повреждения бедра.

Заметим, что данная поражение ухудшила шансы на чемпионство “шмелей” — за три тура до конца сезона “Боруссия”, набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Опережает “шмелей” “Бавария” (70), в которой игра в запасе. “Шальке” 30 пунктов — 15 строчку.