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По Киеву и области на Пасху объявили штормовое сообщение: грозы

По Киеву и области на Пасху объявили штормовое сообщение: грозы

КИЕВ. 27 апреля. УНН. По Киеву и Киевской области объявили штормовое предупреждение в ночь и на весь день 28 апреля. Пройдут грозы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

"В ближайшие часы 27 апреля с продолжением 28 апреля дождь. (I уровень опасности желтый)", говорится в сообщении.

"28 апреля на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, днем в западных областях местами шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)", - ранее также сообщили синоптики.

В пресс-службе добавили, что 28 апреля в Украине облачно с прояснениями. В Украине, кроме южных, Кировоградской и Днепропетровской областей, кратковременные дожди, местами грозы, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12 °; днем 19-24 °, на крайнем западе 15-18 °.

Как сообщал УНН, в ближайшие трое суток характер погоды изменится.

Источник: УНН
Теги: погода, Киев, Киевская область, штормовое предупреждение, грозы
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