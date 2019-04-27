Полиция Донецкой области взяла под охрану 242 церкви, где началось Пасхальное богослужение

КИЕВ. 27 апреля. УНН. На ночное дежурство у культовых сооружений заступили более 600 полицейских. Патрули будут охранять безопасность верующих до утра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

С 20:00 церкви взяты под круглосуточную охрану. В большинстве из них пасхальная служба начнется ближе к 22:00. Но уже сейчас полицейские находятся возле храмов.

Правоохранители будут нести службу, пока не разойдутся все прихожане.

Планируется, что богослужения посетят около 130 000 человек. Сейчас нарушений общественного порядка нет.

Накануне все храмы были проверены с привлечением полицейских взрывотехников, кинологов и спасателей ДСНС на отсутствие опасных предметов.

Напомним, впервые в истории объединенной Поместной Украинской православной церкви Благодатный огонь из Иерусалима был доставлен для верующих нашей Церкви и всех желающих. Об этом сообщает УНН.

Делегация из 30 человек, священнослужителей, ветеранов ООС, украинских политиков, меценатов, представителей власти и общественных деятелей из всех областей Украины, осуществила визит в Израиль, где после посещения "храма Гроба Господня" привезла оттуда главный перед пасхальный атрибут - Благодатный огонь.

После этого Святое свет (так этот огонь называется в греческой традиции) будет доставлен в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Благодатный огонь будет находиться в соборе, где каждый сможет зажечь от него свечу.

Далее этот выдающийся символ Светлого Христова Воскресения отправится во все регионы нашей страны.